Torres Piña reporta baja en homicidios y golpes a estructuras criminales en Michoacán

Carlos Torres Piña

Michoacán mantiene una tendencia sostenida a la baja en homicidio doloso y avanza en el combate a la delincuencia, afirmó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante una rueda de prensa encabezada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se presentaron resultados obtenidos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Al dar a conocer el balance correspondiente al mes de mayo, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que la estrategia interinstitucional implementada en coordinación con autoridades federales y estatales ha permitido reducir de manera importante los índices de violencia en la entidad.

Durante mayo fueron iniciadas 51 carpetas de investigación por homicidio doloso, con un total de 65 víctimas, cifra menor a la registrada en abril, cuando se contabilizaron 72 víctimas.

Asimismo, el promedio diario de víctimas continúa descendiendo: mientras en 2024 se reportaban 4.12 víctimas por día y en 2025 un promedio de 3.47, actualmente Michoacán registra una media de 2.09.

Torres Piña informó además que en el último mes fueron ejecutados 103 cateos y detenidas 363 personas, de las cuales 123 contaban con orden de aprehensión vigente.

De enero a mayo de este año se han cumplimentado 636 órdenes de aprehensión, lo que representa un incremento cercano al 50 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Entre los resultados relevantes, destacó la captura de objetivos prioritarios vinculados a grupos delincuenciales que operaban en distintas regiones del estado, entre ellos Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como presunto jefe de plaza en la región lacustre.

Asimismo, informó sobre la desarticulación de una célula criminal que operaba en Zamora y Jacona, considerada generadora de violencia en esa zona de la entidad, acción que contribuyó a la disminución de hechos violentos registrados recientemente.

En materia de combate a la extorsión, el Fiscal General dio a conocer la detención de un elemento de la policía municipal presuntamente relacionado con actividades de cobro de extorsiones en la región de Uruapan, reiterando que la institución actúa sin distinción contra toda persona que infrinja la ley.

También destacó diversos aseguramientos derivados de cateos y operativos coordinados, entre ellos máquinas tragamonedas presuntamente utilizadas como fuente de financiamiento de grupos criminales, además de armas, vehículos y narcóticos asegurados en distintas regiones del estado.

Respecto a investigaciones de alto impacto social, Torres Piña informó avances sustanciales en el esclarecimiento del homicidio de una joven ocurrido recientemente en Morelia, caso en el que fue detenido el presunto responsable, quien además es investigado por otros delitos.

El Fiscal General subrayó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre la FGE, DEFENSA, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Civil, instituciones que mantienen acciones conjuntas para preservar la paz y garantizar el acceso a la justicia en Michoacán.

Finalmente, destacó acciones orientadas a la protección de la vida silvestre, entre ellas el rescate de ejemplares de fauna exótica asegurados durante cateos realizados en distintas regiones de la entidad.