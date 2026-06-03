Binomios K-9 de la Guardia Estatal refuerzan seguridad y cercanía con la ciudadanía en Tamaulipas

Los binomios K-9 de la Guardia Estatal continúan desempeñando un papel importante en las labores de seguridad y proximidad social en Tamaulipas, al participar en opoerativos preventivos, eventos públicos y actividades de convivencia con la ciudadanía. Su presencia busca no solo fortalecer la vigilancia, sino también general confianza entre la población y lascorporaciones de seguridad.

Los binomios K-9 están conformados por un elemento de la Guardia Esatal y un perrro especialmente entrenado para realizar tareas de detección, vigilancia e intervención. Gracias a su preparación, estos ejemplares pueden identificar sustancias ilicitas, colaboprar en operativos de seguridad yapoyar en actividades de prevención del delito.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, estos equipos especializados han foprtalecido su presencia en diferentes espacios públicos, donde además de realizar labores de vigilancia, interactúan con familias, estudiantes y visitantes. Esta estrategia forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la proximidad social y mejorar la persepción ciudadana sobre el trabajo policial.

Recientemente, los binomios caninos participaron en actividades de acercamiento con la población durante eventos masivos realizadfos en el estado. En estos encuentros, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan los perros de servicio, así como los procesos de entrenamiento que reciben para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

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