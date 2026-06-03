Guanajuato reúne a seis estados para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

Con el objetivo de mejorar la coordinación regional en la localización de personas desaparecidas, el Gobierno de Guanajuato encabezó una reunión con autoridades de seis estados del país para intercambiar experiencias, fortalecer estrategias conjuntas y avanzar en la atención integral a víctimas y sus familias.

El encuentro fue encabezado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien destacó la importancia de mantener una colaboración permanente entre las entidades para responder de manera más eficaz a los casos de desaparición.

La Reunión Regional de Autoridades en Materia de Búsqueda contó con la participación de representantes de las secretarías de Gobierno, comisiones de búsqueda, comisiones de atención a víctimas y fiscalías especializadas de los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, además de autoridades federales relacionadas con el tema.

Durante su intervención, la mandataria estatal señaló que la coordinación regional es una herramienta fundamental para enfrentar uno de los problemas más sensibles que vive el país. Expresó que Guanajuato busca convertirse en un aliado para otras entidades en materia de búsqueda de personas y atención integral a víctimas, además de impulsar propuestas que puedan contribuir a la construcción de una política nacional más efectiva.

Uno de los principales objetivos de la reunión fue compartir experiencias exitosas y definir mecanismos que permitan actuar con mayor rapidez ante reportes de desaparición. Asimismo, las autoridades analizaron la implementación de las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y la aplicación del Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La gobernadora destacó que este tipo de encuentros también permiten construir una agenda común para mejorar la atención a las víctimas directas e indirectas, así como a las familias que enfrentan la incertidumbre por la desaparición de un ser querido.

En el caso de Guanajuato, las autoridades informaron que la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene actualmente tres grupos especializados de trabajo en campo. Además, cuenta con un Registro Estatal de Contextos de Hallazgo de consulta pública, una herramienta que busca facilitar el acceso a información relevante para las investigaciones.

También se han fortalecido las acciones de búsqueda en vida mediante recorridos y procesos de identificación en centros de rehabilitación, albergues y espacios de atención social. A esto se suman análisis de contexto regional con entidades vecinas para diseñar estrategias conjuntas que permitan mejorar los resultados en la localización de personas.

En materia de procuración de justicia, el gobierno estatal destacó que la Fiscalía General del Estado ha desarrollado un modelo de coordinación basado en inteligencia, interoperabilidad de registros y fortalecimiento operativo. Como resultado de estas acciones, la dependencia reportó una efectividad del 87 por ciento en la localización de personas desaparecidas.

Además, la fiscalía mantiene activos mecanismos como la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, así como unidades especializadas en análisis de contexto e identificación.

Al encuentro asistieron funcionarios estatales responsables de las áreas de gobierno, búsqueda e identificación de personas, atención a víctimas y procuración de justicia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre estados para ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a las familias que buscan a sus seres queridos.