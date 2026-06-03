Alertan por venta irregular de lotes en reserva ecológica de Chiapas

Reserva Ecológica Moxviquil

Habitantes de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas y organizaciones ambientalistas denunciaron la presunta venta irregular de terrenos dentro de la Reserva Ecológica Moxviquil, un espacio natural protegido que destaca por su riqueza ambiental y biodiversidad.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en las últimas semanas personas desconocidas habrían comenzado a ofrecer lotes dentro de la reserva, promoviendo la posible creación de nuevos asentamientos humanos en una zona donde no está permitido el desarrollo urbano.

La situación generó preocupación entre vecinos y defensores del medio ambiente, quienes advirtieron sobre el riesgo que representa la lotificación de terrenos en un área considerada fundamental para la conservación ecológica del municipio.

Moxviquil alberga especies vegetales de distintas zonas bioclimáticas, entre ellas pinos y encinos, además de espacios destinados a la investigación científica y la preservación ambiental, como su jardín botánico.

Las denuncias también señalan intentos de comercializar predios sin contar con las autorizaciones correspondientes, situación que motivó la intervención de distintos sectores sociales para solicitar una revisión de los hechos.

La participación de habitantes de la zona y agrupaciones ambientalistas permitió visibilizar el problema y alertar sobre posibles afectaciones a una de las áreas naturales más importantes de San Cristóbal de Las Casas.

Tras las denuncias, autoridades municipales, estatales y federales realizaron recorridos de verificación en la reserva e hicieron un llamado a la ciudadanía para corroborar la situación legal y ambiental de cualquier terreno antes de concretar una compra. Asimismo, informaron que los casos detectados fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Fiscalía Ambiental para las investigaciones correspondientes.