Icathi fortalecen la vinculación y la capacitación laboral en Hidalgo

Comités y Ferias de Vinculación en Hidalgo

En el marco del aniversario número 31 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Hidalgo (Icathi) y con el objetivo de impulsar la formación para el trabajo, la empleabilidad y la vinculación con los sectores productivo, social y educativo, se llevaron a cabo los Comités y Ferias de Vinculación.

El Gobierno del estado expresó que dichas acciones son una forma de reafirmar el compromiso que tienen de acercar múltiples oportunidades de capacitación que aseguren el crecimiento profesional y también el desarrollo de las y los hidalguenses.

A lo largo de los Comités y Ferias de Vinculación se presentaron ofertas de capacitación educativa, al igual que el Plan de Vinculación 2026 de los planteles y de las acciones móviles de capacitación para que la colaboración entre los distintos sectores se fortalezca. Además, se tiene el objetivo de responder a las necesidades de desarrollo económico y social de Hidalgo.

Todas estas actividades se realizaron en diferente regiones del estado, con la conclusión desarrollándose en los planteles de Ixmiquilpan, Huichapan y Zimapán y contando con la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Oscar Javier González Hernández.

Durante el evento, por su parte, Jorge Israel Acosta Benítez, el director general del Icathi, le agradeció a todos los representantes de los sectores económico, institucional e igualmente social de los municipios de la región, por su participación. Benítez enfatizó en que de está manera ayudan a que se de el intercambio de ideas, la identificación de necesidades y la generación de propuestas de capacitación.