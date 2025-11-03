Rehabilitación del Camino al Batán alcanza el 90%

El Goibernador de Puebla, Alejandro Armenta, supervisa los avances del Camino al Batán

Recuperación vial — El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó este lunes desde la colonia Lomas de San Miguel, que la pavimentación del Camino al Batán, obra que beneficiará a vecinos de colonias como Lomas de San Miguel, La Joya, Lomas del Mármol y Paseos del Bosque registra un avance del 90 por ciento y subrayó que se avanza en la rehabilitación integral de las avenidas más importantes y “trabajamos en rescatar la ciudad de Puebla del abandono en el que la dejaron”.

El secretario de Infraestructura de la entidad, José Manuel Contreras de los Santos, quien explicó al mandatario estatal sobre los avances de la obra, dijo que la obra Camino al Batán lleva un avance del 90 por ciento, por lo que será entregada en tiempo récord, como se ha hecho en todas las obras de esta administración. Comentó que los trabajos constan de 9 kilómetros de pavimento, equivalente a 181 calles.

El funcionario apuntó que la administración estatal, a través de los Módulos de Pavimentación y con el uso de insumos de Pemex, generan un ahorro económico del 64 por ciento, lo que permite recuperar calles que durante años fueron olvidadas. Resaltó que en una primera y segunda etapa se rehabilitarán 13 vialidades en Puebla capital, que equivalen a intervenir mil 221 calles de 50 metros y que benefician de manera directa a 1.6 millones de personas.

En tanto, Eduardo González, vecino de la zona y quien transita todos los días por el Camino al Batán, dijo que esta vialidad “estaba en muy mal estado” y que administraciones anteriores solo la hacían reparaciones parciales que no solucionaban el problema de manera definitiva, por lo que destacó que la rehabilitación actual fue rápida, con maquinaria de gran capacidad, y reconoció que aunque las obras generaron algunas molestias temporales, los beneficios serán duraderos para todos los usuarios.

