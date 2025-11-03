Salomón Jara condena asesinato de alcalde de Uruapan y apoya estrategia de seguridad

Apoyo. Salomón Jara respalda estrategia de seguridad de la Presidenta Sheinbaum.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó este lunes su más enérgica condena por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y reiteró su respaldo total a la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario oaxaqueño calificó el crimen como un acto cobarde que “nos duele a todas y todos los mexicanos” y envió sus condolencias a la familia y comunidad del edil michoacano. “Nuestro corazón está con su familia y con su comunidad”, expresó.

Jara Cruz subrayó la necesidad de mantener la unidad nacional frente a la delincuencia organizada y respaldó las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien ha garantizado que no habrá impunidad. “Hoy más que nunca, debemos estar unidos y respaldar con determinación la estrategia de seguridad de nuestra presidenta”, afirmó.

El gobernador también hizo un llamado a no lucrar políticamente con la tragedia. “Que no haya espacio para quienes siempre buscan beneficiarse con la desgracia”, sentenció, en referencia a voces críticas que han intentado deslegitimar la actual política de seguridad.

Asimismo, rechazó las estrategias del pasado que dieron origen a la llamada guerra contra el narcotráfico. “Felipe Calderón comenzó esta guerra en Michoacán y hoy se siguen sufriendo las consecuencias; es infame que haya quien pida retomar ese camino. La presidenta no cometerá el mismo error”, advirtió.

Jara Cruz refrendó su compromiso con una estrategia que prioriza el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la inteligencia y la atención a las causas estructurales de la violencia. “No renunciaremos a la búsqueda de la paz y la tranquilidad para todas las familias mexicanas”, concluyó.

La postura del gobernador se suma a un llamado nacional por la justicia, la unidad y la defensa de la soberanía en materia de seguridad pública.