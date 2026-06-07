Raúl Morón Fiscalía de Michoacán cita a declarar al senador Raúl Morón por el asesinato de Carlos Manzo (Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un citatorio oficial dirigido al senador de Morena, Raúl Morón Orozco, para que declare como testigo del asesinato de Carlos Manzo.

El legislador deberá comparecer ante las autoridades ministeriales en relación con el homicidio del exalcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con el documento girado por la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso el pasado 5 de junio, el senador está requerido para brindar su declaración testimonial dentro de la causa penal 220/2025.

¿Qué es una comparecencia?

Es el acto de presentarse, ya sea de manera presencial o escrita, ante una autoridad, como un juez, un tribunal o un órgano de gobierno.

Lo que implica acudir a un llamado oficial para hacer frente a un asunto administrativo o legal.

Detalles de la comparecencia de Raúl Morón

La cita legal quedó programada bajo los siguientes lineamientos:

Bajo esta protesta, la fecha y hora a la cual debe acudir es este martes 9 de junio de 2026 a las 11:00 horas del días.

Mientras que el lugar donde será esta comparecencia es en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso.

¿Cuál es la situación jurídica actual del caso de Raúl Morón?

El legislador se presentará de manera libre y estrictamente en calidad de testigo.

En caso de presentar algún impedimento justificado, tendrá la obligación de notificarlo con oportunidad a la autoridad.

El origen de la investigación del asesinato de Carlos Manzo

Esta comparecencia responde a una solicitud formal realizada el 17 de febrero por Grecia Quiroz, viuda de la víctima y actual alcaldesa de Uruapan.

Quiroz acudió ante las autoridades de Michoacán para exigir que se investigara a tres políticos: Leonel Godoy, Ignacio Campos Equihua y Raúl Morón, pertenecientes a Morena, aportando con videos donde su esposo manifestaba confrontaciones políticas y los señalaba como responsables ante cualquier atentado contra su vida.

Con la citación de Morón Orozco se completa el ciclo de declaraciones ministeriales del grupo de políticos mencionados en la denuncia.

Previamente, a mediados del mes de mayo, comparecieron bajo el mismo formato de testigos el diputado federal Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.