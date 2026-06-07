Gobernador de Coahuila destaca desarrollo pacífico de la jornada electoral

. Manolo Jiménez.





El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que la jornada electoral que se desarrolla este domingo en la entidad transcurre de manera tranquila y sin incidentes mayores, durante una visita a la casilla donde emitió su voto para la elección de integrantes del Congreso del Estado.

Acompañado por su familia, el mandatario señaló que la participación ciudadana se ha registrado en las distintas regiones de la entidad y consideró que el proceso electoral se ha desarrollado en un ambiente de orden y paz.

Recordó que, previo al inicio de las campañas, las autoridades hicieron un llamado a las fuerzas políticas para conducirse con civilidad durante el proceso electoral. Asimismo, indicó que durante las campañas se registraron algunos incidentes menores, los cuales, dijo, no afectaron de manera significativa el desarrollo de la contienda.

El gobernador informó que desde las 5:30 de la mañana se instalaron mesas de coordinación y operativos de seguridad en las diferentes regiones del estado, con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como de autoridades electorales federales y estatales.

Alrededor de 10 mil elementos de seguridad participan en los operativos desplegados en los 38 municipios de Coahuila para resguardar la jornada electoral.

También señaló que permanecerá atento al desarrollo de la elección mediante comunicación con las mesas de seguridad y con la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento al proceso.

Durante sus declaraciones, Jiménez Salinas destacó la importancia de que la jornada electoral concluya de manera ordenada y señaló que las autoridades mantienen acciones de vigilancia antes, durante y después de la votación.

Las elecciones de este domingo tienen como objetivo la renovación de los representantes del Congreso local. Según las autoridades estatales, se espera una participación ciudadana similar a la registrada en procesos electorales anteriores.