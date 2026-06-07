Plantean acciones para aprovechar el agua de lluvia

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante hizo un llamado a gobiernos estatales, municipales y a la población, a fin de impulsar acciones para el aprovechamiento de agua de lluvia y prevenir inundaciones en zonas urbanas. La legisladora mexiquense es parte de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles y, durante una gira por Texcoco, dijo que las torrenciales lluvias deben poner en alerta a las autoridades y a considerar acciones en sus programas de gobierno, sobre todo como parte de mitigar los riesgos y evitar afectaciones.

En entrevista por las inundaciones recientes que se han dado en el Valle de México, señaló que aprovechar el agua de lluvia es un gran reto en las ciudades, ya que se carece de sistemas de captación pluvial y almacenamiento, e incluso consideró que, de acuerdo a especialistas, existen soluciones naturales y urbanas para utilizar este recurso y reducir los impactos negativos.

Indicó que acciones como la intercepción de lluvia a través de la copa de los árboles retiene parte del agua, retrasando su llegada al suelo y reduciendo la escorrentía superficial, deben ser consideradas, así como la protección de ríos.

Otro de los aspectos fundamentales son los pozos de recarga e infiltración, que tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México son infraestructura vital para devolver el agua de lluvia al subsuelo, indicó. Los impulsamos en Tecámac durante seis años, añadió Mariela.

Al término de la reunión con un grupo de ciudadanos de la región, Gutiérrez Escalante, senadora mexiquense, puntualizó que estas actividades deben ir acompañadas con acciones de los gobiernos para realizar labores de desazolve, pero también llevar a cabo campañas permanentes de concientización para evitar tirar basura en calles y alcantarillas.

Indicó que mitigar riesgos e inundaciones debe ser una responsabilidad compartida, además de fomentar la cultura de aprovechamiento de agua de lluvia.