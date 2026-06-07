Michoacán cierra filas con Sheinbaum; Fabiola Alanís llama a defender la soberanía y la transformación

Morena en Michoacán refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación

El respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación marcaron el mensaje de la diputada Fabiola Alanís durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía, celebrada en la capital michoacana y seguida también en más de 70 municipios del estado y por connacionales en Estados Unidos a través de redes sociales.

Ante militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores, la coordinadora parlamentaria de Morena sostuvo que Michoacán atraviesa una etapa histórica en la que convergen el fortalecimiento del bienestar social, la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.

Alanís recordó que el movimiento de transformación surgió hace más de una década desde la ciudadanía con el objetivo de combatir la desigualdad, la pobreza y la corrupción.

Aseguró que Michoacán ha tenido un papel relevante en ese proceso al respaldar en 2018 al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, contribuir en 2024 a la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República.

“Michoacán ha sido protagonista de esta transformación”, afirmó la legisladora, al destacar el apoyo que la entidad ha brindado al proyecto político impulsado desde el Gobierno federal.

Durante su intervención, Fabiola Alanís aseguró que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación han demostrado que es posible impulsar un modelo económico con justicia social y beneficios para las mayorías.

Entre los resultados que destacó se encuentran la reducción de la pobreza, la recuperación del salario mínimo, la ampliación de derechos laborales y la consolidación de programas sociales.

Subrayó que actualmente más de un millón y medio de michoacanas y michoacanos reciben apoyos directos del Gobierno de México, mediante una inversión social que, dijo, supera los 40 mil millones de pesos anuales en la entidad.

También mencionó programas como las pensiones para personas adultas mayores, Mujeres Bienestar, las becas educativas y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas de la desigualdad y promover el desarrollo regional.

“La mayor nobleza de este proyecto es que el presupuesto público vuelva al pueblo convertido en derechos”, expresó.

“Es tiempo de mujeres”

La diputada enfatizó que México vive una etapa inédita de participación femenina en la vida pública.

Sostuvo que la llegada de una mujer a la Presidencia representa el resultado de años de lucha para abrir espacios históricamente negados.

“Es tiempo de mujeres porque durante décadas luchamos para abrir espacios que nos fueron negados. Hoy tenemos a la primera Presidenta de México y demostramos todos los días que gobernar con sensibilidad, honestidad y compromiso social da resultados”, señaló.

Añadió que Michoacán también está listo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y con una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión.

Defensa de la soberanía nacional

Otro de los temas centrales de su discurso fue la soberanía del país.

Alanís llamó a fortalecer la unidad nacional ante cualquier intento de injerencia externa y criticó que algunos sectores de la oposición, dijo, respalden intereses ajenos a los del país.

“Desde Michoacán decimos con claridad que la cooperación internacional siempre será bienvenida, pero la subordinación jamás. México es una nación libre, soberana y con instituciones fuertes. Nadie puede venir a decirnos cómo gobernar nuestro país”, afirmó.

La legisladora reiteró el respaldo del pueblo michoacano a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que la defensa de la soberanía es uno de los principios fundamentales del movimiento.

“Desde la tierra de Morelos, de Melchor Ocampo, de Gertrudis Bocanegra y del general Lázaro Cárdenas, refrendamos nuestro compromiso con la defensa de la patria, de la democracia y de la transformación. México tiene mucha historia, mucho pueblo y mucha Presidenta”, expresó.

Mantener la unidad

Al concluir, Fabiola Alanís convocó a la militancia y a la ciudadanía a mantener la organización territorial y trabajar para consolidar el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Aseguró que el reto es preservar los avances alcanzados, ampliar derechos y construir un país con mayores oportunidades para las próximas generaciones.

“La historia nos puso frente a una responsabilidad enorme. Nos toca defender los avances alcanzados, ampliar derechos y garantizar que las próximas generaciones hereden un país más justo, más igualitario y con mayor bienestar. La transformación sigue avanzando porque nace del pueblo y camina junto al pueblo”, concluyó.