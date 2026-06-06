Aseguran aeronave con cocaína y armamento en Mexicali; golpe al crimen organizado

Autoridades federales y estatales lograron asegurar una aeronave, droga, armas, vehículos y un inmueble durante un operativo realizado en Mexicali, Baja California, como parte de las acciones para combatir a la delincuencia organizada en la región.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo se llevó a cabo el pasado 5 de junio mediante una acción coordinada entre elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como corporaciones estatales y municipales de Baja California.

Las autoridades informaron que durante la intervención fue localizada una aeronave tipo Cessna 206, la cual presuntamente era utilizada para actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Junto con la aeronave se aseguraron 24 kilogramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Además de la droga, los elementos de seguridad encontraron 24 cargadores para armas de fuego, 377 cartuchos útiles, tres vehículos y un inmueblertuchos útiles, tres vehículos y un inmueble, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena destacó que para lograr este resultado fue fundamental el trabajo de inteligencia militar realizado previamente. Asimismo, señaló que la operación contó con la participación del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), organismo encargado de monitorear y proteger el espacio aéreo nacional.

En el despliegue también participaron dos aeronaves T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, que brindaron apoyo aéreo a las fuerzas terrestres involucradas en el operativo. Estas acciones fueron coordinadas con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades explicaron que, además de los trabajos de inteligencia desarrollados en México, se contó con información proporcionada por autoridades de Estados Unidos dentro de los mecanismos de cooperación bilateral que existen entre ambos países en materia de seguridad.

Tras el aseguramiento, todos los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y los peritajes necesarios para determinar responsabilidades y posibles vínculos con grupos delictivos.

Según las estimaciones oficiales, este operativo representa una afectación económica aproximada de cinco millones de pesos para la delincuencia organizada, debido al valor de la droga y los bienes asegurados.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que continuará trabajando en coordinación con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad de la población. Este aseguramiento se suma a los operativos que las fuerzas federales han realizado en distintos puntos del país como parte de la estrategia para combatir a los grupos criminales y reducir su capacidad operativa.Además de la droga, los elementos de seguridad encontraron 24 cargadores para armas de fuego, 377 cartuchos útiles, tres vehículos y un inmueble