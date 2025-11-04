Rocha Moya atestigua protesta a Julián González, como Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa

Julián González, nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa

Sinaloa — Con el objetivo de que se preserven las acciones de seguridad en Sinaloa, este martes el Gobernador Rubén Rocha Moya asistió como invitado de honor a la toma de posesión al mando y protesta de bandera, de Julices Julián González Calzada, como comandante de la 3ra Brigada de la Policía Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en la entidad, en sustitución de Francisco Alvarado Terán.

Las instalaciones de la tercera brigada de la policía militar fue el escenario donde González Calzada juró ante el coordinador de la Región Noroeste de la Guardia Nacional, Crisóforo Martínez Parra, para desempeñar leal y patrióticamente su labor, en apego a lo que establecen las leyes mexicanas.

A González Calzada lo respaldan 42 años de servicio en las fuerzas armadas, es licenciado en Administración Militar, además de maestría en Administración Pública y Seguridad Nacional además de diversos cursos militares tanto nacionales como extranjeros, ha sido acreditado como paracaidista Militar en Francia, Estados Unidos y Guatemala. Anteriormente se desempeñó como director del Centro de Adiestramiento de la 6ta Región, Jefe de Estado Mayor en el Centro Nacional de Adiestramiento, Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional de estado de Hidalgo.

Además del Ejecutivo estatal, asistieron a la toma de protesta, Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar; Santos Gerardo Soto, Comandante de la Novena Zona Militar; José Daniel Reséndiz, Comandante de la Cuarta Región Naval; Jesús Manuel Castro Castro, Comandante de la Base Aérea Militar No.10 y Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno.

Al evento también acudieron Claudia Zulema Sánchez, Fiscal General del Estado; Óscar Rentería Shazarino, secretario de Seguridad Pública; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; Esteban González Ibarra, Delegado del Centro Nacional de Inteligencia de Sinaloa y Víctor Luis Soto, Fiscal estatal de la Fiscalía General de la República, entre otros.

La Crónica de Hoy 2025