Viuda de Carlos Manzo, propuesta como alcaldesa en Uruapan asumiría el cargo esta semana

Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, inminente presidenta municipal de la localidad (jlmnoticias.com)

Relevo en Uruapan — Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, fue designada este martes por el cabildo municipal como la nueva alcaldesa de la localidad, decisión que ya se comunicó de manera oficial al Congreso de Michoacán en espera de su confirmación para hacerlo oficial.

La mañana de este martes la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal informó que Grecia Quiroz fue propuesta para asumir la presidencia municipal de Uruapan, por lo que será en la sesión de este día cuando se aborde esta designación.

La designación de la viuda de Carlos Manzo se registra en un contexto de alta tensión política y social, tras el asesinato del presidente municipal, trágico suceso registrado la noche del pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en Uruapan.

Hasta este martes Grecia Quiroz tiene el cargo de presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan. A la viuda de Carloz Manzo no se le conoce cargos de elección popular ni militancia por algún partido, por lo que de ser confirmada como alcaldesa lo haría de manera independiente.

Todo apunta a que Grecia Quiroz será la alcaldesa de Uruapan, por lo que su eventual toma de protesta sería en esta misma semana ante el Pleno de la LXXVI Legislatura, con lo que se dará continuidad institucional del gobierno independiente en Uruapan.

