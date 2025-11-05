Agencia de la ONU para los Refugiados reconoce modelo para atener desplazamientos forzados

La Primavera Oaxaqueña, con el liderazgo del Gobernador Salomón Jara Cruz implementó en la localidad de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, un modelo para encargarse del desplazamiento forzado interno a nivel mundial.
Durante la conferencia de prensa, el Mandatario estatal comentó que, por primera vez en la historia de Oaxaca, dicha situación está siendo atendida con una política integral, única a nivel nacional.
“Con esta acción avanzamos en la reparación histórica de nuestros pueblos y cumplimos con el objetivo de construir paz con justicia desde abajo, en el territorio y siempre de la mano de nuestros pueblos”, expresó.
Por su parte, Daniel MacGuire, oficial principal de Protección de la ACNUR, señaló cuatro buenas prácticas clave llevados a cabo por el Gobierno de Oaxaca, entre ellas se encuentra la atención y respuesta directa a quienes cuentan con necesidades específicas; personas mayores y con discapacidad, ya que es un proceso que no se termina en un solo día.
Asimismo, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el compromiso que tienen a largo plazo para garantizar la seguridad en la comunidad y el acceso a los servicios básicos.
“Estos cuatro elementos se pueden repetir no solo a nivel nacional sino también internacional. Este hecho no pasa muchas veces y menos en cumplimiento directo con la comunidad y principios rectores”, dijo.
Para México, este es el primer proceso planeado, ordenado y participativo de retorno de familias, basado en los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con el acompañamiento de la ACNUR. En el país no existe otro precedente con las mismas características.
Con la suma de estas acciones a la reciente aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, el estado se convierte en el quinto del país en contar con una legislación en la materia y la primera en elaborarla a través de un proceso de consulta.