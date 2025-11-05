Refuerzan estrategia de seguridad y protección ciudadana en Morelos

. .

En el marco de la conferencia quincenal de seguridad pública, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, informó sobre el fortalecimiento de las acciones de protección en el estado, destacando que la seguridad de la gobernadora Margarita González Saravia y de tres presidentes municipales se mantiene bajo protocolos nacionales, tras un análisis de riesgo realizado por autoridades competentes.

Acompañado por integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Maldonado reafirmó el compromiso del Gobierno de Morelos con la política de “Cero Impunidad”, al dar a conocer los avances en operativos conjuntos entre fuerzas estatales y federales.

Edgar Maldonado Ceballos Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

Resultados recientes en operativos de seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, detalló que en los últimos días se logró la detención de 28 presuntos delincuentes por delitos como:

Extorsión

Narcomenudeo

Robo a mano armada, a casa habitación y de vehículos

Portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército

Además, se mantienen investigaciones en curso por casos de secuestro en flagrancia, y se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a tres policías del municipio de Zacatepec —dos de ellas mujeres— por su presunta participación en el delito de violación equiparada.

Prevención y vigilancia ciudadana

Como parte de las acciones preventivas, se anunció la continuidad de la videovigilancia en Cuautla, con el objetivo de fortalecer la protección ciudadana y fomentar la confianza en la denuncia.

En el ámbito penitenciario, se han realizado 18 revisiones en centros de reclusión, logrando la incautación de dosis de drogas introducidas de forma ilegal. Para reforzar los controles, se prevé la instalación de equipos de rayos X en 2026, que permitirán detectar sustancias psicotrópicas y avanzar en la estrategia integral de seguridad y reinserción social.