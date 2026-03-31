David Monreal señala abucheos en Zacatecas como Inteligencia Artificial

David Monreal

El pasado 28 de marzo, en el evento programa de Alimentación para el Bienestar, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, cuyo objetivo fue la entrega de apoyos a agricultores, los asistentes recibieron al presidente del Estado, David Monreal Ávila con silbidos de mofa.

En cuanto el nombre del presidente fue anunciado para que comenzara su participación en el evento, se hizo notorio el hecho de que algunos asistentes le comenzaron a chiflar de manera despectiva. A pesar de esto, el gobernador de Zacatecas no respondió a las provocaciones.

Sin embrago, el mandatario salió a afirmar que los videos que habían comenzado a circular por las redes sociales, en donde se evidencian los gritos y reclamos de los asistentes, fueron elaborados con inteligencia artificial. Esto con el objetivo de dañar su imagen.

“Ahora con la inteligencia artificial simulan una rechifla o una inconformidad, pero los que estuvimos en el acto sabemos que nada de eso sucedió”, aseguró.

Durante su discurso, David Monreal se posiciono para defender los programas que apoyan al campo y además destacó que el gobierno federal cumple con los compromisos establecidos para el sector agrícola. En los que el esquema de acopio le permite a los productores la obtención directa de los recursos a sin que haya intermediarios.

“Aquí no hay engaños, el apoyo es directo y el apoyo es al pequeño y mediano productor, sin intermediarios, sin abusos, es justicia social”, expresó el mandatario.

Además, comentó que, en beneficio de los productores se ha logrado fortalecer y mejorar las condiciones del campo en Zacatecas.

Por su parte, Saúl Monreal, el hermano de David Monreal y aspirante a la gubernatura de Zacatecas en el 2027, defendió que ocurrió todo lo contrario a lo que los videos muestran y que el público siempre mostró su apoyo durante el evento.