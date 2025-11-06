Da inicio la segunda etapa de la pavimentación del Malecón de Guamúchil

Construcción de malecón en Sinaloa

El día de ayer, bajo instrucciones del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio inicio la segunda fase para pavimentar el Malecón de Guamúchil.

El objetivo del Malecón, en el marco del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, se convierta en un espacio turístico y de entretenimiento.

“Esta semana iniciamos los trabajos de lo que es la segunda etapa del malecón de Guamúchil, es una inversión de 50.1 millones de pesos. La obra en sí consiste en una longitud de 600 metros, 34 metros de ancho y una superficie de 20.4 metros cuadrados. Son lozas de concreto premezclado de 15 centímetros de espesor y una longitud de 600 metros lineales. Además, es un cuerpo de 14.40 metros lineales, banqueta de 3.80 y un andador”, precisó Montero Zamudio, el secretario de Obras Públicas de Sinaloa.

Zamudio agregó que ante el buen avance en el trazo de la obra, la maquinaria de la empresa ganadora de la licitación, inmediatamente comenzó con los trabajos de terracerías.

Los planos del malecón incluyen una rampa de 214.11 metros lineales, la cual se conecta con la carretera México 15 y será construida sobre capas con una base de 20 centímetros y una subrasante de 30 cm de espesor.

Por igual, el Secretario de Obras Públicas señaló que la obra será complementada con la incorporación de una red de agua potable, una red de drenaje sanitario, una red pluvial con bocas de tormenta y muros, una red de alumbrado público; señalización en pintura y señalización vertical.