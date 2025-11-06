Inauguran edificio de la Universidad de Texas en Querétaro

Llega Universidad de Texas a Querétaro

En una ceremonia que reunió a autoridades estatales, líderes académicos internacionales y representantes estudiantiles, Elisia Education Hub celebró la inauguración oficial del nuevo edificio de Texas State University (TXST) junto a su primera generación en su campus México, ubicado en Colón, Querétaro.

Durante el evento, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri, hizo un reconocimiento al trabajo de la institución; destacó que “es un verdadero orgullo decir que la Universidad de Texas está en Querétaro y que sus estudiantes salgan con la doble titulación es un ventaja competitiva”, señaló.

Se trata de un espacio que fortalece el modelo universitario americano, único en México y ofrece una experiencia académica con estándares internacionales, que otorga un título plenamente válido en Estados Unidos y amplía las oportunidades de empleabilidad global, movilidad profesional y desarrollo competitivo sin fronteras.

Más que una expansión física, esta colaboración con Texas State University representa una plataforma estratégica para impulsar la educación superior en México y consolidar la formación de una nueva generación de líderes globales.

Este hub educativo refleja el compromiso de ofrecer instalaciones de primer nivel y espacios diseñados para potenciar el aprendizaje y la colaboración. El nuevo edificio tendrá capacidad para albergar a más de 1,000 estudiantes y ha sido concebido como un entorno que promueve el pensamiento crítico, la innovación interdisciplinaria y la creación de soluciones ante los grandes retos locales y globales.

Mauricio Kuri aseguró que uno de cada tres estudiantes de Querétaro vienen de fuera y ven al estado como un gran centro de estudios, “lo cual nos hace felices porque eso hace que Querétaro tenga un ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico, y hace que tengamos una ventaja competitiva”.

El presidente del sistema Texas State University, Kelly Damphousse, subrayó el impacto de esta expansión internacional, que abre oportunidades para nuevas generaciones y fortalece el vínculo entre la academia y la industria.

Finalmente Ricardo González, presidente de Elisia Education Hub, afirmó que dicha colaboración con Texas State marca un hito estratégico en la misión de Elisia Education Hub, al consolidar un ecosistema de oportunidades sin fronteras que impulsa la movilidad académica, la competitividad global y la formación de talento con visión internacional.

Larry Rubin, presidente de merican Society of Mexico, señaló que Texas State University representa valores importantes, no nada más texanos, sino también valores que representan esta gran región que es norteamérica.

“México y Estados Unidos tienen a fin de cuentas una hermandad particular que va a lo largo de los siglos, y texas particularmente con México ha tenido esa unión”, dijo.

El nuevo edificio académico no solo amplía la infraestructura de Elisia Education Hub, sino que también refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo económico y social de la región, formando talento preparado para integrarse de manera inmediata a los sectores productivos del estado.