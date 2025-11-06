Reanudan los trabajos de arqueológica-forense en el panteón “21 de Marzo

Reanudan trabajos de recuperación humanitaria

Como parte del Programa Estatal de Recuperaciones, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PERTIDH), través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Gobierno del Estado de Sinaloa, informó que el día de hoy se da reinicio a los trabajos de excavación en el panteón de Culiacán “21 de Marzo”

En julio de 2025, se había dado inicio al trabajo en el que se recuperaron 27 cuerpos bajo resguardo digno, con el objetivo de identificarlos. Durante este nuevo tramo, se trabajara en las fosas 3 y 4, con la esperanza de encontrar más de 25 cuerpos

Las excavaciones, se llevarán a cabo con protocolos técnicos y de derechos humanos, con la participación de la Fiscalía General del Estado, y de familias observadoras, quienes cumplirán el papel de ser acompañantes respetuosos.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, refuerza su compromiso con las familias que buscan a sus seres queridos, mediante el fortalecimiento de la política de identificación humana sostenida por la dignidad, la transparencia y la solidaridad.