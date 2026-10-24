Feria de la Salud en Zacatecas busca acercar atención médica a 500 personas

Con el objetivo de acercar servicios médicos y fomentar la prevención de enfermedades, el Ayuntamiento de Zacatecas, en coordinación con Grupo Salinas, realizó una Feria de la Salud en la Casa Municipal de Cultura, donde se estableció la meta de atender a 500 personas.

La jornada se llevó a cabo el jueves 22 de octubre y contó con la participación del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, así como de personal médico, integrantes de distintas áreas del gobierno local y representantes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante la inauguración, el alcalde destacó la importancia de acercar las revisiones médicas a las familias, ya que algunos problemas de salud pueden pasar desapercibidos cuando las personas no presentan síntomas. Por ello, señaló que la atención preventiva permite identificar posibles padecimientos de manera oportuna.

Varela Pinedo también agradeció la colaboración de Grupo Salinas y del personal que participó en la organización de la actividad. Además, expresó su intención de dar continuidad a este tipo de jornadas para que más habitantes de la capital zacatecana tengan acceso a servicios de salud.

Por su parte, Mirsha Alain Flores Carrasco, gerente regional de Grupo Salinas, señaló que el cuidado de la salud es importante para el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades.

El representante explicó que estas ferias forman parte de las actividades comunitarias que la empresa impulsa en diferentes estados del país, junto con otras acciones dirigidas a distintos sectores de la población.

Asimismo, invitó a las personas asistentes a realizarse revisiones médicas periódicas, incluso cuando se sienten bien, con la finalidad de detectar posibles enfermedades antes de que se conviertan en problemas mayores.

Sin embargo, la jornada también generó cuestionamientos. En una publicación del 23 de octubre, La Jornada Zacatecas informó que algunas asistentes se inconformaron porque encontraron cobros por determinados análisis clínicos y módulos de venta de productos, pese a que esperaban recibir todos los servicios gratuitamente. Estos testimonios contrastaron con la convocatoria que anunciaba servicios gratuitos.

Además de la feria, el presidente municipal retomó uno de sus compromisos de campaña: impulsar un programa de Seguro Popular para la capital del estado. Explicó que las limitaciones presupuestales han retrasado el proyecto, aunque manifestó su intención de concretarlo entre finales de 2026 y principios de 2027.

De acuerdo con el alcalde, la propuesta busca ampliar las opciones de atención preventiva y contribuir a disminuir la presión sobre hospitales y clínicas. No obstante, hasta el anuncio no se habían precisado los costos, las reglas de operación ni el alcance que tendría el programa.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas busca fortalecer la prevención y acercar alternativas de atención médica a la población. La continuidad de las jornadas y los detalles del programa anunciado serán importantes para conocer el alcance de estas medidas y los beneficios que podrían representar para las familias zacatecanas.