Armenta destaca al deporte como herramienta para la unión social en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la importancia del deporte como una herramienta para mejorar el bienestar de las familias, fortalecer la convivencia y prevenir que niñas, niños y jóvenes se acerquen a las adicciones o actividades ilícitas.

Durante su asistencia al encuentro de básquetbol profesional entre Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Panteras de Aguascalientes, el mandatario señaló que impulsar distintas disciplinas deportivas contribuye a reconstruir el tejido social y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

El partido estuvo marcado por la emoción de los aficionados y la competencia entre ambos equipos. Durante la jornada, Armenta Mier también entregó balones y gorras a algunas de las personas asistentes, quienes disfrutaron del encuentro en compañía de familiares y amigos.

El gobierno estatal busca fortalecer el deporte como parte de sus políticas públicas, mediante el respaldo a equipos representativos, el impulso al talento local y la recuperación de espacios para la convivencia. De acuerdo con la administración, estas acciones también pretenden promover hábitos saludables entre la población.

Durante el encuentro, aficionados expresaron su opinión sobre el regreso del básquetbol profesional a Puebla y la importancia de mantener el apoyo a los equipos locales.

Flavio Pérez, de 43 años y padre de familia, comentó que ha asistido en 12 ocasiones para apoyar a Lobos Puebla. Consideró positivo que exista respaldo gubernamental para disciplinas como el básquetbol y el boxeo, especialmente porque permiten que las juventudes encuentren alternativas para desarrollar sus habilidades.

Por su parte, Armando Aguilar Vázquez señaló que contar nuevamente con una liga profesional representa una oportunidad para acercar a más personas a este deporte. También consideró que las actividades deportivas pueden ayudar a prevenir las adicciones entre las nuevas generaciones.

En tanto, Juan Antonio Cortés, líder de la porra del equipo poblano, agradeció el respaldo recibido y destacó que el impulso deportivo no se limita al básquetbol, sino que también contempla otras disciplinas, como el voleibol y el béisbol.

Asimismo, llamó a los aficionados a mantener la unidad y continuar apoyando a los equipos que representan a Puebla en las competencias deportivas.

El encuentro contó con la presencia de distintas autoridades estatales y universitarias, entre ellas Ceci Arellano, esposa del gobernador; Lilia Cedillo, rectora de la BUAP, y Ale Machorro, secretaria de Deporte y Juventud.

También asistieron el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González; el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso; la titular de Salud, María del Rocío Rodríguez; la secretaria de Mujeres, Yadira Lira, así como legisladores federales y locales.

El Gobierno de Puebla señaló que continuará promoviendo actividades deportivas para fortalecer la salud, la participación comunitaria y la convivencia familiar. La intención, de acuerdo con la administración estatal, es generar espacios donde las personas puedan desarrollar sus capacidades y encontrar alternativas de recreación.

Con estas acciones, el gobierno de Alejandro Armenta Mier busca posicionar al deporte como una herramienta de transformación social y promover la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos en distintas disciplinas.

La apuesta por el deporte también pretende fortalecer la identidad de los equipos poblanos y fomentar que las familias encuentren en las competencias profesionales una oportunidad para compartir tiempo y apoyar el talento deportivo de la entidad.