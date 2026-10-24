Uruapan registra la mayor reducción en percepción de inseguridad en Michoacán

La percepción de inseguridad pública en Uruapan registró una disminución de 3.1 puntos porcentuales entre junio y septiembre de 2026, al pasar de 83.1 a 80 por ciento, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con esta variación, Uruapan presentó la mayor reducción en la percepción de inseguridad entre las tres ciudades de Michoacán consideradas en la medición. El descenso fue superior al registrado en Morelia, donde el indicador pasó de 70.5 a 67.7 por ciento, lo que representó una disminución de 2.8 puntos porcentuales.

Los datos muestran que, aunque hubo una reducción en el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en su ciudad, ocho de cada diez habitantes todavía mantienen esta percepción, de acuerdo con el resultado de septiembre.

La disminución también fue mayor que la registrada a nivel nacional. Según las cifras presentadas, el promedio del país pasó de 59.8 por ciento en junio a 58.1 por ciento en septiembre, lo que significó una reducción de 1.7 puntos porcentuales.

De esta manera, la variación observada en Uruapan superó en 1.4 puntos porcentuales la disminución nacional durante el mismo periodo. Sin embargo, los resultados se refieren a la percepción ciudadana y no representan, por sí mismos, una medición directa de la cantidad de delitos cometidos.

En contraste con las disminuciones de Uruapan y Morelia, el municipio de Lázaro Cárdenas presentó un incremento en este indicador. La percepción de inseguridad pasó de 33 por ciento en junio a 42.3 por ciento en septiembre, lo que representó un aumento de 9.3 puntos porcentuales.

Este cambio colocó a Lázaro Cárdenas como la única de las tres ciudades michoacanas incluidas en la gráfica que registró un aumento durante el periodo analizado.

Los resultados muestran diferencias entre las ciudades del estado. Mientras Uruapan y Morelia tuvieron una reducción en el porcentaje de habitantes que manifestaron sentirse inseguros, en Lázaro Cárdenas ocurrió lo contrario.

La ENSU permite conocer cómo se sienten las personas respecto a la seguridad pública en las ciudades donde viven. Para ello, recoge información sobre la percepción de inseguridad de la población y otros aspectos relacionados con sus experiencias y opiniones sobre el entorno urbano.

Es importante señalar que una reducción en la percepción de inseguridad no significa necesariamente que los delitos hayan disminuido en la misma proporción. Para conocer la situación delictiva también es necesario revisar otros indicadores, como las denuncias, las carpetas de investigación y las estadísticas oficiales sobre delitos.

Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2026 permiten observar los cambios registrados entre junio y septiembre, aunque será necesario dar seguimiento a las próximas mediciones para conocer si la tendencia descendente continúa en Uruapan.