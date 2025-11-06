Reconoce Vero Delgadillo a Pablo Lemus en su Primer Informe de Gobierno

. El gobernador Pablo Lemus en su Primer Informe de Gobierno.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, acompañó al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, durante la presentación de su informe de gobierno en el Instituto Cultural Cabañas, donde destacó los avances logrados en el primer año de la administración estatal.

Delgadillo subrayó la importancia de las acciones emprendidas en materia de infraestructura, salud y educación, resaltando la inversión en espacios públicos, programas sociales y proyectos estratégicos que benefician no solo a Guadalajara, sino a todo Jalisco.

La alcaldesa reconoció también la apertura del mandatario hacia las distintas fuerzas políticas, lo que ha permitido impulsar obras y proyectos en diversas regiones del estado, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad.

“Todo mi reconocimiento como Presidenta Municipal de Guadalajara, feliz de hacer equipo con él. Que estemos trabajando por nuestra tierra. Muy orgullosos y orgullosas de que Al Estilo Jalisco está dejando una huella tan importante para nuestro Estado”, expresó.

Finalmente, Delgadillo recordó que desde Jalisco se escribe parte de la historia de México, especialmente cuando se trabaja por el bien común y el desarrollo de las personas.