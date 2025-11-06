TC Energy se niega a retirar su gasoducto en Chihuahua

Gasoducto canadiense

— El día de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante la conferencia matutina acerca del conflicto con la empresa canadiense TC Energy, la cual se niega a cumplir con su sentencia del Tribunal Agrario, en la que se le ordena retirar su gasoducto y pagarle a la comunidad Témoris de la sierra Tarahumara de Chihuahua.

El ducto lleva gas desde la frontera norte del país a Topolobampo, Mazatlán y Hermosillo, pero para los habitantes representa una afección al sistema ‘El Encino-Topolobampo’ y ‘El Oro-Mazatlán’.

Martin Millanes, el abogado que representa a la comunidad, ha explicado que el transporte de los 600 millones de pies cúbicos de gas natural viola entre otras, la Ley Agraria y la Ley Ambiental.

La sentencia tiene más de diez años de haberse dictado y como respuesta a que TC Energy se ha negado a cubrir la deuda, el pasado 16 de marzo ciudadanos de Témoris cerraron la válvula del ducto de gas.

La respuesta de de la empresa, llegó en nombre de Leonardo Robles, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la compañía, quien desde esa fecha lleva exigiendo la reapertura de la válvula. Sin embargó está sigue cerrada debido a que solo le ofrecen a los habitantes pagar 25 millones de pesos; muy por debajo a lo que ellos piden.

Ante dicho conflicto, la primer mandataria comentó que se consultará a la comunidad sobre este caso, mientras que por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pidió a la comunidad de Témoris abrir la válvula con inmediatez y advirtió que si no se resolvía el asunto, se podrían presentar apagones en Sinaloa y Sonora.