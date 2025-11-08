El Edomex pondrá en marcha programa integral de atención médica dirigido a personas de la diversidad sexual en 2026

El Edomex impulsará “Acciones de salud dirigidas a la Población LGBTTTIQA+”

Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud pública desde una perspectiva de respeto, igualdad y derechos humanos, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, impulsará un programa integral de atención médica dirigido a personas de la diversidad sexual.

Dicha iniciativa comenzará en enero de 2026 otorgando consultas gratuitas de medicina preventiva, detección de infecciones de transmisión sexual (ITS’s), vacunación, atención psicológica y orientación en salud mental, así como talleres, ferias y jornadas médicas en los 125 municipios mexiquenses.

Para garantizar una atención adecuada y sin discriminación, se incorporarán equipos especializados del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y se impulsará la capacitación del personal médico y administrativo, con el propósito de promover servicios empáticos, libres de estigmas y con enfoque de derechos humanos.

Las acciones fueron acordadas en la Mesa de trabajo “Acciones de salud dirigidas a la Población LGBTTTIQA+”, que tuvo la participación de Secretaría de Salud, el ISEM y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), junto con colectivos de la diversidad sexual.