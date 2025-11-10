Modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes impulsará el desarrollo regional de Sonora y Chihuahua

. Beneficiará a más de 15 mil habitantes de la región.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva a cabo la modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, una obra estratégica que fortalecerá el intercambio comercial y turístico entre Sonora y Chihuahua, beneficiando directamente a más de 16 mil habitantes de la región.

Con una inversión de mil 859 millones de pesos, se intervienen 67 kilómetros de vialidad tipo C, con dos carriles por sentido y conexión regional a diversos municipios. Esta infraestructura permitirá reducir hasta ocho horas los tiempos de traslado hacia Ciudad Juárez y El Paso, al enlazarse con las carreteras federales 1 y 14.

El proyecto contempla 22 kilómetros de construcción nueva —del km 7+500 al km 29+093— y la reconstrucción de 45 kilómetros de camino alimentador de terracería —del km 0+000 al km 7+500 y del km 29+093 al km 66+828—. Además, se construirán siete puentes: Sonora I, Sonora II, El Papalote, La Enramada, Los Pilares, Las Profesoras y La Pila, junto con obras de drenaje, señalamiento y estudios de impacto ambiental.

El trazo incluye la Sierra Alta de Sonora y conecta a los municipios de Nácori Chico, Bacadéhuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, San Miguel, Huásabas, Granados y Agua Prieta. El Centro SICT Sonora ejecuta 18 kilómetros de obra, mientras que el Centro SICT Chihuahua desarrolla los 49 restantes.

La modernización inició en marzo y se prevé su conclusión a finales de este año. Esta obra forma parte de los ejes prioritarios de la actual administración para impulsar el desarrollo social y económico del norte del país.