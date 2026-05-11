Olimpiada del Conocimiento Infantil en Hidalgo

Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil 2026

El estado de Hidalgo realizará la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2026, se espera que participen 53 mil 569 estudiantes de sexto grado de primaria.

La prueba estará bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca que las niñas y niños aprendan bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) donde el aprendizaje de razonamiento crítico, busca la dedicación, talento y compromiso de los participantes.

Del total, sarán seleccionados 150 personas para la siguiente etapa, donde también se tomarán criterios como la trayectoria escolar, el desempeño de académico y el promedio del trimestre anterior.

Los resultados de los 150 seleccionados se publicará el 18 de mayo, donde la evaluación final estará enfocada en el razonamiento crítico y la resolución de problemas, de donde 32 alumnos recibirán la beca de BBVA, durante sus 3 años de estudio en secundaria. Los resultados delos 32 alumnos será el 9 de junio.