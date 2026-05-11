Pável Jarero reafirma su respaldo a los objetivos de trabajo de la Presidenta

Pável Jarero

Luego de reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el senador Pável Jarero Velázquez fue entrevistado y reafirmo su compromiso y apoyo a la mandataria. “La mejor manera de respaldar a la Presidenta de la República es con trabajo legislativo y dando testimonio de los cambios positivos que vive México, generando soluciones y no problemas”.

Destacó que este tipo de reuniones deben tener un objetivo que beneficie a todos, no solo cumplir y según sus palabras, “tomarse la foto” sino que fortalezca el crecimiento que el país necesita. Además reafirmo que Nayarit está bien representado con su escaño: “ahí están los números y la participación en los debates” declaró.

Por otro lado, indicó que la bancada de Morena aprobó cuatro reformas constitucionales y reformas a 31 leyes, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio que recién concluyó.

También resalto que en este segundo año de la LXVI legislatura se realizaron un total de 63 sesiones ordinarias, y su bancada (Morena) le votó a favor 11 iniciativas.

“No solo nos tomamos fotos con la presidenta, sino que trabajamos en materia legislativa entregando el andamiaje jurídico necesario para los cambios que requiere este país”, subrayó Pável Jarero.

Finalizó declarando que llega a tierras nayaritas, con la satisfacción de haber cumplido su labor legislativa y con el propósito de informar a los ciudadanos de los avances en materia de normas y leyes aprobadas en ese órgano legislativo.