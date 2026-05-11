Tras volcadura de una pipa cargada con combustible cierran carretera en Hidalgo

Volcadura de pipa en Hidalgo

Después de que una pipa cargada con combustible se volcara a la altura de la comunidad de Xhitá, cerca de El Rodeo, Hidalgo, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dio a conocer el cierre total de la carretera Zimapán–Tasquillo debido a los riesgos que representan los materiales inflamables que cargaba el camión.

Al tratarse de una de las rutas más utilizadas para conectar municipios de esta región de Hidalgo, los conductores que se encontraban en el lugar reportaron retratos y largas filas que están afectando principalmente a quienes se dirigen hacia Tasquillo, Zimapán. En este sentido, ya varios automovilistas se han visto obligados a buscar caminos alternos para poder llegar a sus destinos.

La circulación va a permanecer suspendida en ambos sentidos mientras que en coordinación con otras dependencias, los elementos de Protección Civil de Zimapán, Ixmiquilpan y Alfajayucan, llevan a cabo las maniobras de retiro de la unidad de acuerdo a las condiciones de seguridad. También están trabajando con el fin de controlar cualquier riesgo que pueda derivar del combustible que se derramó para evitar posibles incendios o un accidente de mayor gravedad.

Las autoridades municipales han reportado que el accidente impactó la operación adecuada del Acueducto La Cruz, por lo que también se va a tener que suspender temporalmente el suministro de agua.

Por el momento no existen reportes que evidencien oficialmente que entre las consecuencias de la volcadura se encuentren personas lesionadas y tampoco ha salido un comunicado que explique con precisión las causas del incidente. Sin embargo, si se sabe que el percance provoco que se dañara la infraestructura eléctrica, lo que dejó a varias comunidades cercanas sin energía.

Hasta que todo el asunto se resuelva, las autoridades exhortan a que la población evite transitar por la zona hasta nuevo aviso, utilizar vías alternas y que en todo momento atiendan las indicaciones del personal en sitio.

Debido a la naturaleza del material inflamable, los habitantes de las comunidades cercanas igualmente deben de estar atentos en caso de cualquier indicación que provenga de las de las autoridades.