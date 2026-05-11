Campesinos confrontan a funcionarios de Morena en restaurante de Zacatecas

Productores de frijol irrumpieron en un restaurante del Centro Histórico de Zacatecas para exigir atención a las problemáticas que enfrenta el campo y reclamar apoyo ante la caída en el precio del grano.

Los hechos ocurrieron mientras la diputada federal de Morena, Soledad Luévano Cantú, y el secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González Romo, se encontraban en el establecimiento, donde fueron encarados por campesinos que ingresaron al lugar para pedirles respuestas sobre la crisis agrícola.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los manifestantes gritan consignas como “menos lujos y más resultados para el campo”, mientras piden a los funcionarios abandonar el restaurante y atender las demandas de los productores.

La protesta forma parte de una serie de movilizaciones realizadas en Zacatecas durante los últimos días por productores de frijol, quienes mantienen bloqueos y manifestaciones para exigir mejores condiciones de comercialización y apoyos económicos.

De acuerdo con los agricultores, la inconformidad surgió después de que el precio del frijol disminuyera considerablemente, situación que ha afectado la economía de cientos de familias dedicadas al campo en la entidad. Los productores exigen que se cumpla un acuerdo previo para alcanzar un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo.

Sin embargo, señalaron que recientemente entró en vigor un decreto federal que fijó el precio del grano en 16 pesos por kilogramo, lo que consideran insuficiente para cubrir costos de producción y evitar pérdidas económicas.

Los campesinos también denunciaron retrasos en la recepción de sus cosechas y aseguraron que gran parte del producto permanece almacenado desde finales del año pasado sin poder ser comercializado. Algunos productores afirmaron que únicamente han logrado entregar una parte mínima de las toneladas acordadas inicialmente.

Durante las mesas de diálogo instaladas con autoridades estatales, el diputado local Alfredo Femat Bañuelos reconoció que el problema principal es la falta de recursos estatales para complementar el precio del frijol mediante subsidios o apoyos extraordinarios.

La movilización generó debate en redes sociales debido a las imágenes donde los productores confrontan directamente a los funcionarios morenistas mientras se encontraban comiendo en un restaurante de la capital zacatecana.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado si se alcanzó algún acuerdo definitivo con los productores, quienes advirtieron que continuarán las protestas hasta obtener una solución a la crisis que enfrenta el sector frijolero en Zacatecas.