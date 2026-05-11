Familias de Sinaloa continúan canjeando armas en Desarme Voluntario

Desarme Voluntario Sinaloa

Con la conclusión de la segunda etapa del programa preventivo Desarme Voluntario Sinaloa que tuvo lugar en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio, se recaudaron un total de 9,123 municiones, al igual que 45 armas y explosivos, entre los que se entregaron tres subametralladoras que, tal y como lo indica el protocolo, se procedió a su destrucción inmediata después de que en el Ejército constataron que sí eran funcionales.

La participación de la infancia tomó protagonismo y además se vio positivamente influenciado por el mundial de futbol que se celebrará durante junio y julio 2026. De dicha manera, los balones se han sido los juguetes de mayor elección por parte de los niños y las niñas, quienes en compañía de un adulto canjeante, se sumaron al entregar juguetes bélicos que ya no quieren.

Uno de los niños que participó en la dinámica, expresó de manera anónima que cuando tenía 9 años de edad recibió de regalo una pistola de juguete, sin embargo, ahora que tiene 11 él y su padre se enteraron del programa y decidieron acudir al módulo de canje, “yo le diría a los niños que juegan con pistolas de juguete que se cuiden mucho y que las entreguen aquí”, dijo el pequeño. Ante esto, su padre confirmó que la entrega es anónima y que a él no le pidieron ningún dato por lo que el proceso es muy seguro y no “hay porque desconfiar”.

Para la edición 2026 del programa Desarme Voluntario Sinaloa se instalaron módulos en 7 municipios, se registrando un acumulado de 138 armas y explosivos, así como 10,557 de municiones canjeadas por dinero en efectivo.

Desde el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana y en Coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, se informó que en agosto se anunciará la instalación de más módulos en el resto de los municipios del estado de Sinaloa.