Accidente vial en avenida Miguel Alemán deja un herido y caos vehicular en Apodaca

Volcadura en Apodaca El accidente presuntamente se habría causado por exceso de velocidad, generando caos vehicular en la avenida

Un fuerte choque múltiple seguido de una volcadura colapsó el tráfico en la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, durante la mañana de este martes. El incidente, que involucró al menos dos camiones de carga y un automóvil particular, dejó a una persona lesionada y requirió la intervención inmediata de servicios de emergencia.

¿Qué pasó en la avenida Miguel Alemán en Apodaca, Monterrey este martes 11 de noviembre?

Según reportes iniciales, el accidente ocurrió alrededor de las 11:36 horas en el cruce con la avenida Teléfonos, cerca del restaurante Santa Fe, en una zona afectada por obras de la nueva línea del Metro.

Testigos y autoridades indican que el percance inició con un choque entre dos camiones de carga, uno de los cuales terminó volcado, derramando su carga de piezas metálicas sobre un vehículo Kia gris. Esto provocó que el conductor del automóvil quedara prensado en el interior, requiriendo maniobras de rescate con herramientas hidráulicas para su extracción.

Las causas preliminares apuntan a un exceso de velocidad o una falla mecánica, aunque las investigaciones continúan para determinar responsabilidades exactas. No se reportan otros heridos graves, pero el lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica prehospitalaria y evaluación por posibles riesgos de incendio o derrame de combustible.

Al menos dos carriles quedaron bloqueados, generando congestión vehicular en dirección a Miguel Alemán y afectando el flujo en avenidas aledañas. El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, informó a través de redes sociales sobre la operación de emergencia en curso. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Tránsito de Apodaca, desviaron el tráfico y evaluaron la escena para prevenir incidentes secundarios.