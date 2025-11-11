El INE desarrolla el proceso de Licitación Pública Internacional para la Producción de la Credencial para Votar

Credencial para votar (Galo Cañas Rodríguez)

El Instituto Nacional Electoral se encuentra en proceso de la resolución de dudas a los las y los licitantes interesados en participar en la Licitación Pública Internacional para la Producción de la Credencial para Votar (CPV), que entrará en vigor a partir del año 2026.

Los pasados 7 y 10 de noviembre se realizaron las primeras sesiones informativas para los interesados, quienes deberán tener la capacidad de cubrir la producción del tamaño del Padrón Electoral que en 2025 se conformó por 101 millones 793 mil 306 registros.

El INE informó que las áreas institucionales competentes que participaron en la Junta de Aclaraciones fueron la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y el Órgano Interno de Control (OIC), que dieron seguimiento puntual al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

En el Informe de Actividades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se reportó que hasta el mes de octubre de este año se entregaron un millón 515 mil 291 Credenciales para Votar.

Del servicio de verificación de datos de la Credencial para Votar, se reporta que 150 instituciones realizaron 26 millones 283 mil 563 consultas. Además 41 instituciones utilizaron el servicio en materia de identificación de personas mediante la confronta de biométricos.