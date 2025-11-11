En equipo, Coahuila avanza hacia la inclusión

Se realizó la entrega del Premio Estatal “Yo por la Inclusión” en Torreón

Con la entrega del Premio Estatal “Yo por la Inclusión”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reafirmó su compromiso de seguir construyendo un estado más justo, solidario e incluyente, donde cada acción y cada política pública busque mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente de quienes viven con alguna discapacidad.

“Hoy reconocimos a quienes construyen un Coahuila más justo, solidario e incluyente para todas y todos. Con el DIF Coahuila y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social celebramos a quienes promueven los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. En Coahuila construimos la inclusión todos los días”, destacó el gobernador.

Durante la ceremonia, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, compartió que desde esta institución se impulsa un programa estatal de sensibilización que ya ha ofrecido 323 pláticas y 155 eventos deportivos, culturales y recreativos, todos enfocados en promover la participación inclusiva.

Gracias al respaldo del Gobierno del Estado, agregó, se fortalecen los CREE, CRI, unidades básicas de rehabilitación, programas municipales del DIF y las unidades UNEDIF, además de continuar con cirugías cocleares y la Tarjeta de Salud Popular para personas con discapacidad o condiciones especiales.

Jiménez Salinas felicitó a los ganadores y reconoció su esfuerzo por dedicar tiempo y talento a proyectos comunitarios que transforman vidas. Reiteró que su administración respaldará las iniciativas premiadas para que puedan crecer y beneficiar a más coahuilenses.

“Detrás de cada historia hay alguien que decidió hacer algo grande por los demás. Eso es lo que verdaderamente cambia a una comunidad”, subrayó.

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, destacó que en Coahuila se avanza con una visión de desarrollo centrada en las personas.

“El verdadero desarrollo no se mide solo en cifras, sino en las oportunidades que se generan, en las vidas que se tocan y en la empatía que se siembra”, expresó.

Recordó que el estado impulsa programas de empleo inclusivo, becas para personas con discapacidad, estímulos fiscales para empresas que contratan adultos mayores y personas con discapacidad, además de campañas permanentes para promover la no discriminación y la defensa de los derechos humanos.

El premio , que no solo entrega un estímulo económico, sino también visibilidad y reconocimiento tuvo como criterios de evaluación la innovación, sostenibilidad, replicabilidad, impacto y compromiso social.

En esta primera edición participaron 97 propuestas de 22 municipios, entre personas, empresas e instituciones que, con acciones silenciosas, transforman vidas todos los días.

El Premio Estatal “Yo por la Inclusión” fue otorgado a la Asociación “Te Quiero Ver Feliz”, de Torreón, con un estímulo de 100 mil pesos. Cinco menciones honoríficas recibieron 10 mil pesos cada una:

• Asociación Yo Existo por Ti

• Éricka Morquecho, de Saltillo, por su proyecto Educar por la Inclusión

• Juan Héctor Díaz Varela, de Monclova, por su labor en la contratación laboral de personas con discapacidad

• Asociación KAMDEL, de San Pedro de las Colonias

• Asociación Dulces Pasos, de San Buenaventura

Durante el evento también estuvieron presentes Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; y Esmeralda Félix Saucedo, ganadora del premio estatal.

Con este reconocimiento, Coahuila refuerza su apuesta por la inclusión y por un desarrollo con rostro humano ,ese que se construye con empatía, con oportunidades y con acciones que dejan huella en la vida de las personas.