Estrenan cancha de sóftbol en el Centro Deportivo “Tolteca”, en el municipio de Apaxco, Edomex

Con el fin de impulsar el talento de los deportistas, el Gobierno del Estado de México, a través del Programa de Obra Pública, construyó canchas de sóftbol y un “diamante” de pasto sintético con nueva iluminación en el Centro Deportivo “Tolteca” en el municipio de Apaxco.

Este espacio permitirá a las integrantes del equipo femenil tener mejores entrenamientos y cumplir sus metas de mejorar el desempeño de su equipo y llegar a la Liga Mexicana de Sóftbol.

“Mucha emoción porque por fin vamos a tener un espacio exclusivo para el equipo y donde no podamos correr el riesgo, incluso hasta en la seguridad”, expresó la softbolista Ariadna Vega Méndez, al entrenar por primera vez en esta cancha.

Para Sophie Rodríguez Rueda este espacio público, intervenido por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), representa la materialización de un anhelo que veían lejano cuando entrenaban en una cancha de fútbol, porque no tenían otra opción y el riesgo de lesiones se incrementaba.

“Creo que está en excelentes condiciones, es un campo que cubre todo: tenemos iluminación, tiene un buen espacio, aquí se pueden hacer las jugadas super bien y no le falta nada”, indicó.