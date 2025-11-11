La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte se suma a la plataforma SaberesMx

Lanzamiento de la plataforma SaberesMx

El rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, Edgar Garza Hernández, explicó que la institución se sumará a la plataforma que sirve como una herramienta de orientación vocacional en la que la población podrá consultar las carreras existentes y de nueva creación, así como las microcredenciales y cursos que imparten las universidades de todo el país.

Esta inciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, será enriquecido con los contenidos de todas las instituciones de educación superior, democratizando así el acceso al conocimiento y convirtiéndose en un instrumento de movilidad social.

Garza Hernández informó que la plataforma SaberesMx fue presentada en el marco de la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para la Transformación de México.

Comentó que la UTTN incide en seis sectores productivos prioritarios y vocaciones regionales impulsadas por el Gobierno Federal dentro del Plan México 2025–2030, los cuales son: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Energía, Bienes de Consumo y Economía Circular, Aeroespacial, Semiconductores, y Automotriz y Electromovilidad. Estas áreas delinean rutas de colaboración hacia una transformación educativa incluyente e innovadora en México.