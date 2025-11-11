Mara Lezama da bienvenida al crucero Celebrity Cruises Xcel; Cozumel, su primer puerto

El crucero Celebrity Cruices Xcel, el más reciente de la clase Edge de Celebrity Cruises, fabricado en 2025, arribó a Cozumel, el primer puerto que toca en el mundo después de salir de Miami, lo que representa un hecho histórico para el turismo marítimo de Quintana Roo y de México, consolidando al Caribe Mexicano como uno de los destinos más importantes en el sector de cruceros.

“Con enorme emoción y con el corazón lleno de orgullo, les doy la más cálida bienvenida en este día histórico, desde Cozumel, nuestra joya del Caribe, líder mundial en arribo de cruceros y símbolo del potencial turístico y social de Quintana Roo” expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la ceremonia oficial de placa y llave para conmemorar esta primera visita.

La titular del Ejecutivo destacó que es un gran día para Cozumel con el arribo de este crucero, totalmente nuevo, con más de tres mil 836 pasajeras y pasajeros; es un crucero de lujo, con grandes atractivos, jardín al aire libre, una gran propuesta para disfrutar en familia.

Ante la presencia de Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, y de Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises, la gobernadora Mara Lezama destacó la visión empresarial y la sensibilidad por reconocer en nuestras comunidades una riqueza invaluable que merece ser compartida con el mundo.

“Aquí, el turismo avanza con propósito, con rumbo y con responsabilidad social. Porque mujeres y hombres artesanos de nuestras comunidades están promoviendo sus productos, su arte, nuestra cultura, al arribar este crucero internacional. Este hecho impulsa un modelo turístico que no solo genera riqueza, sino que la comparte y la multiplica”, aseguró la gobernadora de Quintana Roo.

Asimismo, explicó que ese es el Quintana Roo que estamos construyendo: “un Estado donde el turismo tiene rostro humano, donde las oportunidades alcanzan a todas y todos”.

La llegada del Celebrity Cruices Xcel simboliza la confianza de la industria internacional de cruceros en la infraestructura portuaria del estado, en la calidad de los servicios turísticos y en la calidez de la gente de Quintana Roo.

El crucero es el más nuevo en su clase, tiene una capacidad de hasta 3,260 pasajeros, con una tripulación de 1,400 miembros y dimensiones de 327 metros de largo por 39 metros de ancho.

En el evento estuvieron presentes Bernardo Cueto, secretario de Turismo; José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel; Vagner Elbiorn, titular de la APIQROO; Ari Adler, presidente de Royal Caribbean México; Laura Hodges, CEO de Celebrity Cruises y el Capitán Kyriakos Matragkas (Kirk). Capitán del Celebrity Xcel.