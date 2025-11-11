Morelos será sede del InnovaFest LATAM 2025

Los próximos 4 y 5 de diciembre Xochitepec, Morelos, será sede del InnovaFest LATAM 2025 que se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones.

Este evento incluye el foro “Ciencia y Tecnología para la Sociedad” (STS Forum, por sus siglas en inglés) en su edición para México, América Latina y el Caribe; además de la Exhibición de Innovación y Patentes de América Latina, el Premio a la Innovación Mexicana 2025, el Premio Creadores del Futuro de Latinoamérica, Mentes en Acción Hecho en México y el Encuentro Ministerial Latinoamérica y el Caribe.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, destacó que Morelos ha sido históricamente un territorio de conocimiento, ya que cuenta con más de 40 centros de investigación y más de dos mil 500 científicas y científicos reconocidos a nivel nacional e internacional.

Señaló que el objetivo es consolidar al estado como capital del conocimiento científico y del turismo académico, con una articulación entre la investigación y el desarrollo sostenible.

Durante el evento, en la Exhibición de Prototipos Innovadores y Patentes, se presentarán 250, de los cuales 56 pertenecen a instituciones y emprendedores de Morelos, esto representa una quinta parte del total y refleja la fortaleza científica y tecnológica del estado.

En el Premio a la Innovación Mexicana, impulsado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se registraron 66 participaciones provenientes de la entidad, lo que consolida a “La tierra que nos une” como un referente nacional en creatividad, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento.

Al respecto, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía del Gobierno de México, detalló que este foro, que anualmente se celebra en Kioto, Japón, representa un espacio único de encuentro entre la comunidad científica, el sector empresarial y los responsables de las políticas públicas.

“La edición latinoamericana se realizará en Morelos gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su formación científica comprometida con la sustentabilidad; el programa contempla la participación de especialistas de alto nivel”, subrayó.

Entre los temas prioritarios se incluyen cambio climático, transición energética, sostenibilidad ambiental, biotecnología, telemedicina e inteligencia artificial aplicada a la ciencia, con ejes transversales de movilidad académica, uso compartido de infraestructura científica y financiamiento conjunto de misiones de investigación.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a las y los investigadores, así como a las personas que cuentan con proyectos de innovación, a asistir a este evento, que es gratuito y de gran relevancia para el fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica en la región.