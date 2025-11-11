Estados

Se recomienda abrigarse con ropa adecuada, gorro, bufanda y guantes así como evitar los cambios bruscos de temperaturas

Protección Civil de Tecámac llama a tomar medidas preventivas por bajas temperaturas

Por Diana Chávez Zea
Fríos intensos se presentarán en Tecámac

Ante las bajas temperaturas que se pronostican para los próximos días de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el Gobierno Municipal de Tecámac, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, realizó diversas recomendaciones a la población.

Debido a que se esperan frentes fríos acompañados de vientos fuertes y heladas, se recomienda abrigarse con ropa adecuada, gorro, bufanda y guantes; evitar cambios bruscos de temperatura; consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, así como líquidos calientes y no encender anafres, braseros o estufas de carbón dentro de lugares cerrados.

También se debe cuidar de la población vulnerable, menores de edad y personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, entre otras, así como cuidar de las mascotas.

Se recomienda acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor de garganta, y no automedicarse.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecámac mantiene activos los recorridos de vigilancia, así como los refugios temporales para brindar apoyo a la población que lo requiera, por lo que la exhorta a solicitar auxilio al (55) 59388888, en el que también se podrán reportar a personas en situación de calle.

