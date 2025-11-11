Se ha terminado de pagar la deuda que la Universidad Autónoma de Sinaloa tenía por Impuesto Sobre la Renta

El gobernador Rubén Rocha Moya informó durante su Conferencia Semanera, que el pasado siete de noviembre, como parte del respaldo del Gobierno del Estado a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se pagó lo último de la deuda por Impuesto Sobre la Renta (ISR), que correspondía a los ejercicios del 2015 al 2019.

El adeudo inicial de la UAS era mayor a los 4 mil millones de pesos, por lo que, con las autoridades federales, se acordó que se iban a regularizar los entes públicos como la Casa Rosalina, para lograr un convenio de pago.

“¿Cuál era la condición? Nosotros vamos a contribuir al pago del adeudo que se tiene y ustedes hagan un compromiso, que lo cumplieron también, empiecen a timbrar su nómina, ¿qué es eso? Timbran la nómina y se establece el compromiso de estar enterando al SAT el recurso del ISR que pagan los trabajadores”, explicó el gobernador.

Por su parte, Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas, brindó más detalles acerca de los montos liquidados ante la autoridad fiscal.

“El pasado viernes 7 de noviembre, se realizó el último pago de 35 pagos mensuales del apoyo financiero otorgado por su administración a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el cual se liquidó el adeudo que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria, con el SAT, por concepto de impuesto sobre la renta, que es el ISR retenido a su personal durante los ejercicios del 2015 al 2019, detallarle que fueron tres créditos fiscales los que se atendieron por un monto total de un poco más de 2 mil 900 millones de pesos, con este último pago, digamos que liquidamos el total del adeudo”, señaló Landeros Guicho.

Al mismo tiempo, para evitar que se suspendiera el servicio médico a los universitarios de la UAS, también se logró firmar un convenio con el director general del IMSS, Zoé Robledo.

“Hablé con Zoé y le dije, pues vamos buscando una fórmula para no le cortes el servicio del seguro a los trabajadores de la universidad, entonces me dijo, si, podemos firmar un convenio si te parece, firmamos un convenio, si, le dije y dales holgura para el pago y me dijo, si”, precisó Rocha Moya.

Por último, para concretar un acuerdo que no lastime a los trabajadores en activo y universitarios jubilados, Rocha Moya, en conjunto con las autoridades federales, ofreció su apoyo para llegar a un acuerdo con la SEP en cuanto a la reingeniería para conseguir el reconocimiento de diversos aspectos como los tiempos completos pendientes y la evaluación de la nómina.

“¿Cómo está la nómina de confianza? Pues también vamos acordando porque hay que cortarle, entonces sí, pero tú SEP, dame horas para el personal de asignatura, porque esas horas que no das, van a caer al pasivo, porque pagan con dinero que no es de sueldos, pagan maestros de asignatura, ese tipo de cosas hay que corregirlas, yo pongo un pedacito y tú pones otro, para eso son las mesas de diálogo. Estoy proponiendo una mesa de diálogo y mi llamado a los jubilados, ¿me están oyendo porque me dijeron que quería que lo hiciera? Al Rector, por supuesto mi amigo y mis amigos jubilados”, declaró como conclusión el gobernador.