Abren carpeta de investigación contra Junior H: ¿Cuánto tiempo podría ir a la cárcel?

El cantante de corridos tumbados Antonio “N”, conocido artísticamente como Junior H, acudió el pasado 11 de noviembre a una cita convocada por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de Jalisco, que inció una carpeta de investigación por “presunta apología del delito”.
🚨 Cantante de corridos tumbados acude a la Fiscalía Estatal.— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 12, 2025
🔎 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició una carpeta de investigación por presunta apología del delito, tras la presentación de Antonio “N”, conocido como “Junior H”. (1-2) pic.twitter.com/dDUEpbQo6l
Junior H es investigado tras una presunta presentación de “El Azul” (canción que hace apología al narcotráfico), el pasado 28 de octubre durante su presentación de las Fiestas de Octubre.
¿Cuanto tiempo podría estar tras las rejas?
Según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco indica, en su Artículo 142, que “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.
Autoridades jaliscienses seguirán investigando para dictaminar el estado legal del cantante.