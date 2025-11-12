Asesinan a funcionario de Chilpancingo en plena vía pública

Asesinan a funcionario en Chilpancingo, Guerrero Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública del Ayuntamiento, fue atacado a balazos cuando viajaba en su vehículo (Redes sociales X)

En el estado de Guerrero, el jefe de Vía Pública del ayuntamiento de Chilpancingo, Luis Alberto Rueda Maldonado, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles mientras viajaba en su carro por la colonia El Tomatal.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque se registró alrededor de las 07:15 horas de mañana, cuando el funcionario salió de su domicilio y abordó su vehículo Volkswagen Bora gris, donde posteriormente sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones.

Rueda Maldonado recibió al menos cinco impactos de bala y, aunque fue trasladado por sus familiares a un hospital, murió minutos después a consecuencia de las heridas.

Asesinatos en el ayuntamiento de Chilpancingo

Este crimen se suma a los seis casos de funcionarios municipales que han sido asesinados durante la actual administración de Chilpancingo, donde se incluye la decapitación en 2024 del presidente municipal Alejandro Arcos Catalán.

Semanas después, en octubre de 2024, el entonces secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, fue ejecutado en pleno centro de la ciudad.