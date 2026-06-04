DIF Tamaulipas impulsa campaña de reconstrucción mamaria junto a Fundación Alma

Programa "Talisman de Vida" Tamaulipas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tamaulipas, llevó a cabo una campaña gratuita de reconstrucción mamaria en el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico.

Se trata del programa “Talismán de Vida”, con el cual fueron beneficiadas 13 mujeres que padecieron de cáncer de mama, provenientes de los municipios de Güémez, San Fernando, Ciudad Madero, Victoria y Tampico, quienes tras sufrir esta enfermedad recibieron atención especializada como parte de su proceso de recuperación.

Las pacientes atendidas cumplieron con los requisitos y especificaciones médicas necesarias para acceder al procedimiento, de acuerdo con los tratamientos previos recibidos y el seguimiento clínico correspondiente.

Con esta intervención se fortalece su recuperación física y emocional, contribuyendo a mejorar su autoestima, bienestar integral y calidad de vida junto a sus familias.

Los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas continúan sumando esfuerzos con Fundación Alma para acercar servicios especializados a la población de atención prioritaria, reconociendo la fortaleza y resiliencia de quienes han enfrentado el cáncer de mama y reafirmando el compromiso de trabajar por un Tamaulipas más humano y solidario.