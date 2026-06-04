Autoridades poblanas mantienen monitoreo de afectaciones luego de explosión en bodega de Tepeaca

Explosión en Puebla

Como parte de una acción coordinada, el Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementó un operativo para atender la explosión registrada en una bodega donde almacenaban pipas de gas LP en la colonia San Juan Negrete en el municipio. Asimismo, indicaron que la situación ya se encuentra bajo control.

Las autoridades llevaron a cabo el acordonamiento de la zona del siniestro, las labores para sofocar el incendio, el enfriamiento del área afectada y de cuatro vehículos localizados en el lugar, además de la revisión de inmuebles cercanos para descartas afectaciones estructurales.

Como medida preventiva, aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria BUAP, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas.

A este intervención se incorporó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Pemex, Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc y Fiscalía General del Estado. En conjunto, las dependencias establecieron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar las tareas de atención, reducción de riesgos y protección de la población.