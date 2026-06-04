Beneficencia Pública de Sinaloa otorga vibradores óseos a pacientes con problemas auditivos

Beneficencia Pública de Sinaloa

La oficina de Beneficencia Pública del Gobierno de Sinaloa realizó este jueves una jornada de captación de pacientes con problemas auditivos, específicamente para quienes padecen de microtia, y que son candidatos a recibir de manera gratuita, un vibrador óseo para mejorar su audición.

La microtia es una malformación congénita en la que la oreja externa no se desarrolla completamente y dificulta la audición.

“Hoy atendimos a siete pacientes de entre 6 meses y 14 años de edad, a quienes se les realizó una audiometría para valorar su condición, detectar su necesidad, y en su caso, dotarlos de este vibrador óseo que les va a ayudar mucho para recobrar su audición”, explico Alma Rosa López, directora de Beneficiencia Publica de Sinaloa

También invito a los ciudadanos a acercarse a la oficina de Beneficencia Pública en Palacio de Gobierno, en caso de tener necesidades similares para que se les pueda atender de forma directa.

Los pacientes fueron atendidos y valorados por el doctor José Javier Osorio Salcido en el Hospital de la Mujer y son candidatos a obtener sin costo alguno vibradores óseos modelo AdHear.

Mia, una paciente adolescente, se mostro muy contenta por la evaluación que le hicieron, y agradeció el apoyo brindado “porque este aparato me va a ayudar a mejorar mi oído y así tener una vida más fácil porque ahorita no oigo muy bien”.

Por su parte, la señora María Luisa Sánchez llevó a su sobrina Milagros y señaló que, debido a la condición crítica de la niña, este aparato va a ser de mucha ayuda.

“Nos va a ayudar mucho, sobre todo a ella, que no escucha nada ahorita ni tampoco habla. Los invito también a que se acerquen a la Beneficencia Pública para que también los ayuden, esto es real”, declaro.