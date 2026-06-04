“Lord Lamborghini” compró su diputación a Ricardo Mejía, acusan

Fernando Rodríguez, líder del partido México Avante.

Una empresa controlada por el diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra compró, presuntamente, el departamento de lujo donde actualmente vive Ricardo Mejía Berdeja, dirigente estatal del PT y diputado federal, como parte de un acuerdo por el que el empresario habría pagado 50 millones de pesos para obtener su curul en el Congreso de Coahuila.

Eso fue lo que denunció este miércoles Fernando Rodríguez, líder del partido México Avante, durante una conferencia de prensa.

Rodríguez mostró ante los medios escrituras, documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y registros notariales que, según sostuvo, demuestran que la Inmobiliaria FG de Múzquiz, de la que Antonio Flores es accionista mayoritario, adquirió el Departamento 4104 en la Torre Chapulín del complejo Miyana Polanco, sobre Avenida Ejército Nacional Mexicano en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La operación quedó formalizada con la escritura pública número 150,678, fechada el 27 de marzo de 2025, y el valor asentado en el documento supera los 16 millones de pesos. El inmueble tiene poco más de 153 metros cuadrados y tres cajones de estacionamiento.

“Yo no lo invento”, dijo Rodríguez. “Aquí están los documentos que acreditan quién compró el departamento y quién vive en él.” También presentó fotografías del interior del inmueble en las que, afirmó, aparecen el propio Mejía Berdeja y su esposa.

De acuerdo con la versión que ofreció, fue el propio Ricardo Mejía quien le llamó para pedirle ayuda porque enfrentaba dificultades para sostener el pago de la propiedad que habitaba, cuyo costo excedía sus posibilidades. Poco después, dijo, una empresa ligada a Tony Flores adquirió ese mismo inmueble, y el legislador federal continuó viviendo ahí. Para Rodríguez, esa operación es la evidencia más clara del acuerdo entre ambos políticos.

“Pierde la visa, pero gana departamento en México”, ironizó el candidato, en alusión a versiones sobre la cancelación del visado estadounidense de Mejía Berdeja.

Más allá del departamento, Rodríguez reiteró que la diputación local que actualmente ocupa Flores Guerra “no llegó por mérito político ni trabajo de base, sino por una negociación interna” dentro del Partido del Trabajo que le costó al empresario carbonero alrededor de 50 millones de pesos.

Señaló también que compromisos previos del PT con su movimiento, hoy convertido en México Avante, fueron rotos para favorecer a Flores.

Rodríguez anunció además que solicitará una investigación sobre un expediente criminal radicado en Estados Unidos identificado con el número 22-CR-000-LY, que aseguró involucra a Mejía Berdeja en presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque aclaró que no cuenta con una resolución judicial que acredite responsabilidad penal.

Exige ocupar el curul

En la misma conferencia, el dirigente de México Avante reclamó su derecho a asumir la suplencia legislativa de Tony Flores, a quien acusó de haber acumulado más de tres faltas consecutivas a sesiones del Congreso del Estado sin solicitar licencia formal, entre abril y mayo pasados.

Según argumentó, la Constitución de Coahuila y la Ley Orgánica del Congreso obligarían a la presidenta de la Junta de Gobierno a convocarlo para ocupar el escaño. Rodríguez afirmó que ya presentó escritos ante el Poder Legislativo desde la tercera ausencia del diputado, pero que no ha obtenido respuesta. Anunció que tiene listos recursos jurídicos y electorales para reclamar ese espacio.