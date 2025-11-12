Más de 8 mil cruceristas llegaron a Mazatlán este miércoles

El día de hoy, abordo de las embarcaciones “Nieuw Amsterdam”, “Norwegian Jade” y “Carnival Panorama, llegaron más de 8 mil turistas internacionales a Mazatlán.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que para la economía local representa un fuerte impacto la llegada de los tres cruceros en un mismo día.

“Estamos muy contentos de la derrama económica que dejan en el puerto, porque no nada más vienen al destino de Mazatlán, sino que también van a los Pueblos Señoriales como Copala, La Noria, Concordia, donde dejan una derrama económica a los pueblos aledaños con vocación turística en Mazatlán”, afirmó.

Durante su estadía los visitantes suelen repartir su tiempo entre paseos en el Centro Histórico, las playas, el Malecón y la Zona Dorada.

Otros sitios de interés para los turistas son: el Mercado Pino Suárez, la Catedral, El Clavadista y la Plazuela Machado.

Para mañana jueves se tiene contemplado el arribo del “Norwegian Bliss”.

Hasta el miércoles 12 de noviembre, Mazatlán ha recibido a 88 embarcaciones turísticas con más de 320 mil visitantes y una derrama económica superior a los 486 millones de pesos.