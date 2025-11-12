¿Por qué buscan liberar a Javier Duarte?: Abogado del ex gobernador de Veracruz lo explica

Javier Duarte de Ochoa La defensa de Javier Duarte aún espera resolución a su solicitud de libertad anticipada. (Cuartoscuro)

La defensa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, solicitó la libertad anticipada, dado que considera que su cliente cumple con los requisitos necesarios para ello.

De acuerdo con su abogado, Duarte de Ochoa ha cumplido con el 96% de la condena impuesta en el año 2018, sumado a acciones de buena conducta y participación en programas de reinserción.

La audiencia en solicitud para la libertad anticipada de Javier Duarte, sucedió el martes 11 de noviembre en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, donde la defensa del priista y la Fiscalía General de la República (FGR) se enfrentaron.

Sin embargo, tras ocho horas de duración, la audiencia finalizó sin un veredicto y la jueza federal, Ángela Zamorano Herrera, aplazó la audiencia para determinar si concederá —o no— la libertad anticipada.

La fecha de la próxima audiencia es miércoles 19 de noviembre de 2025.

Abogado de Javier Duarte acusa a la Fiscalía de volver la audiencia un “litigio sensacionalista”

En entrevista telefónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Pablo Campuzano, abogado de Javier de Duarte Ochoa, reveló detalles discutidos en la audiencia del día de ayer.

Afirmó que las presuntas infracciones que la FGR declaró en la audiencia para oponerse a la libertad anticipada de Duarte de Ochoa, fueron manejadas con un lenguaje intencionadamente erróneo porque sabían que “había medios en la audiencia”.

La principal diferencia que el abogado destaca, es que la Fiscalía afirmó que a Javier Duarte le encontraron “alcohol”, como una insinuación a que hacía fiestas en el reclusorio.

No obstante, de acuerdo con Campuzano, un testigo aclaró en la audiencia que el supuesto alcohol se trataba realmente de alcohol sólido, un elemento que los reos utilizan para cocinar ya que ninguno tiene permitido acceder a una estufa o cocina.

“Sí buscó la Fiscalía hacer de esta audiencia una cuestión de beneficios indebidos, cuando fue aclarado que no fue así, no fue que Javier Duarte tuviera beneficios que otros reos no tienen”, explicó el abogado Campuzano ante las infracciones declaradas por la FGR.

También, afirmó que las acusaciones a Duarte de Ochoa sobre la posesión de un teléfono celular y un módem de internet son falsas, ya que “en ningún momento mencionaron que tuviera un celular”, y respecto al módem, éste fue encontrado en un pasillo donde el exgobernador de Veracruz estaba.

“Lo encontraron en un pasillo donde él estaba, pero fue sancionado el pasillo completo”, informó durante la entrevista telefónica con Gómez Leyva.

Finalmente, declaró que las acciones de su cliente fueron sacadas de contexto por la Fiscalía “para hacer un litigio sensacionalista y alejarse de lo jurídico”.

Javier Duarte de Ochoa cumplirá su condena completa en abril del año 2026, no obstante, el abogado Campuzano afirma que solicitar la libertad anticipada se trata de “obtener un derecho que está previsto”.

¿Cuáles son los delitos de Javier Duarte de Ochoa?

El exmandatario fue detenido en 2017 y condenado en 2018 a nueve años de prisión con los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa, acusado de liderar una red de desvío de recursos durante su administració como gobernador de Veracruz.

Durante su mandato (2010-2016), fue documentada una red de empresas fantasma y contratos simulados que desviaron millones de pesos de fondos públicos.

La investigación y posterior aprehensión de Javier Duarte, lo convirtieron en uno de los primeros exgobernadores en ser detenido por delitos financieros en el país.

La resolución de su solicitud se revelará el miércoles 19 de noviembre de 2025, no obstante, la Fiscalía General de la República aseguró tener pruebas de acusaciones pendientes en Veracruz, lo que podría oponerse en su libertad anticipada.