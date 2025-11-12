Tecámac impulsa la lectura y creatividad infantil a través de sus 13 bibliotecas municipales

. .

Con motivo del Día Nacional del Libro, el gobierno municipal de Tecámac, encabezado por la alcaldesa Rosi Wong Romero, reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo cultural de la niñez y juventud, mediante una sólida red de 13 bibliotecas públicas que promueven el hábito de la lectura y la imaginación creativa.

Estas bibliotecas, distribuidas en distintas comunidades del municipio, cuentan con un acervo de más de 12 mil ejemplares que incluyen libros científicos, académicos, novelas, cuentos y poesía. Están abiertas al público de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00, y ofrecen servicio de préstamo a domicilio para facilitar el acceso a la lectura.

Como parte de las actividades conmemorativas, el Sistema DIF Tecámac lanzó por primera vez el Concurso Literario “Érase una vez… 200 años”, dirigido a menores de entre 9 y 17 años. El certamen busca inspirar a las nuevas generaciones a imaginar, crear y escribir, fomentando el amor por la palabra escrita desde edades tempranas.

El concurso se divide en tres categorías: Cuento (9 a 11 años), Novela (12 a 14 años) y Poesía (15 a 17 años). Las eliminatorias se realizarán los días 24, 25 y 26 de noviembre, mientras que la gran final tendrá lugar el 28 del mismo mes. Los ganadores recibirán premios de 6 mil, 5 mil y 4 mil pesos, respectivamente, como reconocimiento a su talento y esfuerzo creativo.

Las bibliotecas municipales se ubican en puntos estratégicos como Los Reyes Acozac (Acozahuac), San Francisco (Ricardo Flores Magón), Hacienda del Bosque, Santo Domingo (Sor Juana Inés de la Cruz), Geo Sierra Hermosa (Joaquín Fernández de Lizardi), Héroes Tecámac, Santa María Ozumbilla, Santa María Ajoloapan y Tecámac Centro, entre otras.

Además, los habitantes de la región pueden adquirir ejemplares en la librería ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), fortaleciendo el acceso a la cultura escrita en espacios públicos.

El Día Nacional del Libro se celebra en México cada 12 de noviembre, en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la máxima exponente de la literatura mexicana. Tecámac se suma a esta conmemoración con acciones concretas que promueven el aprendizaje, la creatividad y el amor por la lectura entre sus habitantes más jóvenes.